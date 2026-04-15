Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: де були вибухи (карта)

Українська ППО відпрацювала по ворожим цілям, але є й влучання

У вечір середи, 15 квітня, росіяни розпочали атаку на Україну. Після запуску табунів "Шахедів" ворог скерував на українські міста ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

21:45 Вже троє постраждалих через ворожу атаку у Дніпрі, – ОВА. Окрім двох дітей, поранень дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки дронів військ РФ по Одесі — загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Трьох з них госпіталізували, уточнили в облпрокуратурі.

21:30 Попередньо по "шахедам" чисто, в областях дають відбій тривоги.

21:25 Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна. Лікарі надають необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу.

21:08 У Сумах чутно вибух.

Маршрут ракет і дронів під час атаки 15 квітня

21:00 У Дніпрі після вибухів спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що обійшлось без постраждалих.

Тим часом у західних областях оголосили відбій тривоги. Водночас дрони летять у напрямку:

20:30 У Дніпрі чутно вибухи. Попередньо відомо, що над містом дрони.

У Білоцерківському районі Київщини лунають вибухи.

20:11 Залітають нові ракети, але їх швидко знищують. Залишилось від 3 до 6 ракет. Поки що жодна не долетіла до Черкащини чи Вінниччини.

20:07 Ракети продовжують заходити хвилями. Частину з них збиває ППО, однак нові летять тим самим курсом, що й попередні.

20:00 Ракет багатенько. На зараз вже від 9 до 18. Всі на Кіровоградщину. Далі Черкащина або Вінниччина, — монітори.

Зазначається, що, стосовно типу крилатих ракет, це або Калібри, або Х-101 запущені близько 17:30, або їхня комбінація.

Напрямок руху ракет

Новина доповнюється..

