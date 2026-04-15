Россияне атакуют Украину ракетами: куда летят (карта)

Украинская ПВО уже сбивает вражеские цели

Вечером среды, 15 апреля, россияне начали атаку на Украину. После запуска табунов "Шахедов" враг направил на украинские города ракеты.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

20:11 Залетают новые ракеты, но их быстро уничтожают. Осталось от 3 до 6 ракет. Пока ни одна не долетела до Черкасщины или Винницкой области.

20:07 Ракеты продолжают заходить волнами. Часть из них сбивает ПВО, однако новые летят тем же курсом, что и предыдущие.

20:00 Ракет много. Сейчас уже от 9 до 18. Все на Кировоградщину. Далее Черкасщина или Виннитчина, — мониторы.

Отмечается, что в отношении типа крылатых ракет это либо Калибры, либо Х-101 запущены около 17:30, либо их комбинация.

