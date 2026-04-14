Играл во дворе: мэр Черкасс рассказал детали гибели мальчика из-за атаки дронов (фото, видео)

Медики реанимировали ребенка больше часа

В Черкассах в результате атаки российских дронов погиб восьмилетний мальчик. Четырнадцать человек получили травмы, девять из них госпитализированы. В результате падения обломков повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки.

Как рассказал Суспільному мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, во время атаки российских беспилотников дети играли на площадке во дворе многоэтажки: "Ребята играли на детской площадке. Он (погибший ребенок — ред.) был во дворе со своими сверстниками. Другие сверстники сейчас находятся под наблюдением врачей".

Относительно остальных раненых он уточнил, что они также находятся под наблюдением медиков, состояние одного из них — критическое.

По словам директора областного центра экстренной медпомощи Игоря Фесуна, на месте прилетов работало более 10 бригад медиков.

"Общее количество, которое обратилось за помощью, — 14. Четырех человек осмотрели и оказали помощь на месте. Девять пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения города. К сожалению, имеем одну смерть – ребенок восьми лет, почти час двадцать делали реанимацию и мы, и анестезиолог областной детской больницы, но, к сожалению, травмы были таковы, что мы не смогли ничего сделать", — рассказал он.

Как видно на фото, в многоэтажках много выбитых окон, на улице обломки БПЛА и разбитое стекло. Дроны прилетали не только в дома, но и в машины, которые были на улице.

Последствия атаки дронов на Черкассы

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, всего пострадали 15 человек, среди которых еще один ребенок. Спасатели эвакуировали 6 человек.

Предварительно, вследствие падения обломков повреждено по меньшей мере 4 многоэтажки.

ГСЧС ликвидирует последствия атаки

Спасатели эвакуируют раненую женщину

В сети также появились жуткие кадры прилета "шахеда" по многоквартирному дому в Черкассах. В ролике сначала видно пламя и дым и только через несколько секунд можно услышать звук взрыва.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что в этот же день, россияне ударили по Днепру баллистикой. Зафиксированы повреждения объекта гражданской инфраструктуры, есть раненные и погибшие.