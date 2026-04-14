Грався у дворі: мер Черкас розповів деталі загибелі хлопчика через атаку дронів (фото, відео)

Медики реанімували дитину понад годину

У Черкасах через атаку російських дронів загинув восьмирічний хлопчик. Чотирнадцять людей отримали травми, дев’ять з них госпіталізовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.

Як розповів Суспільному мер Черкас Анатолій Бондаренко, під час атаки російських безпілотників діти гралися на майданчику у подвірʼї багатоповерхівки: "Хлопці гралися на дитячому майданчику. Він (загибла дитина — ред.) був у дворі зі своїми однолітками. Інші однолітки зараз перебувають під наглядом лікарів".

Щодо інших поранених, він уточнив, що вони також перебувають під наглядом медиків, стан одного з них — критичний.

За словами директора обласного центру екстреної меддопомоги Ігоря Фесуна, на місці прильотів працювало понад 10 бригад медиків.

"Загальна кількість, яка звернулася за допомогою, — 14. Чотири людини оглянули і надали допомогу на місці. Девʼять постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів міста. На жаль, маємо одну смерть – дитина восьми років, майже годину двадцять робили реанімацію і ми, і анестезіолог обласної дитячої лікарні, але, на жаль, травми були такі, що ми не змогли нічого зробити", — розповів він.

Як видно на фото, у багатоповерхівках багато вибитих вікон, на вулиці — уламки БПЛА та розбите скло. Дрони прилітали не тільки у будинки, а й у машини, що були на вулиці.

Наслідки атаки дронів на Черкаси

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом постраждало 15 осіб, серед яких ще одна дитина. Рятувальники евакуювали 6 осіб.

Попередньо, унаслідок падіння уламків пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки.

ДСНС ліквідує наслідки атаки

Рятувальники евакуюють поранену жінку

У мережі також зʼявилися моторошні кадри прильоту "шахеда" по багатоквартирному будинку в Черкасах. У ролику спочатку видно полумʼя та дим і лише через кілька секунд можна почути звук вибуху.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що в цей же день, росіяни вдарили по Дніпру балістикою. Зафіксовано пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури, є поранені та загиблі.