Роковини удару Росії по Драмтеатру у Маріуполі. Її не зупинив напис "Діти", загинули сотні (фото та відео)

Ворог почав жорстоко обстрілювати місто з першого дня великої війни

Рівно чотири роки тому, 16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомби на Драматичний театр у Маріуполі. Вони свідомо зруйнували будівлю, де перебували діти.

Що треба знати:

В театрі знайшли прихисток понад 1000 людей, там було багато дітей

Кадри з написом "Дети", який люди зробили на площі перед та позаду будівлі, облетіли світ

Ми ніколи точно не дізнаємося, скільки людей загинули від російської авіабомби у Маріуполі, але жертв кілька сотень

Як написав у Telegram керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, за підрахунками того дня у Драмтеатрі загинуло від 400 до 800 людей. Точніше сказати неможливо, адже Маріуполь перебуває під російською окупацією, а вони знищили всі докази свого страшного злочину.

Бомба влучила в задню частину театру, де у тому числі в гримерних на третьому поверсі було розміщено жінок з немовлятами. Тих самих жінок, які перевезли з розбомбленого пологового будинку. Та тих самих немовлят, які народились одразу після бомбардування, — пише Андрющенко

Напис "Дети" перед зруйнованим РФ Драмтеатром

Будівля отримала значні ушкодження

Бомба влучила у задню частину театру

Він додав, що росіяни демонтували все, що могло стати доказом злочину. Також вони ексгумували всі трупи з-під завалів та, вірогідно, поховали жертв удару по Драмтеатру в братських могилах в Старому Криму. Ми ніколи не дізнаємося, скільки людей загинуло там, пише Андрющенко.

В Драмтеатрі від російських обстрілів ховалися понад 1000 людей

З першого дня повномасштабного вторгнення росіяни бомбардували Маріуполь та розстрілювали житлові будинки просто з танків. Люди шукали укриття, до 1200 жителів міста, здебільшого жінки з дітьми, старенькі, сховалися у Драмтеатрі. Звідти жителі Маріуполя виїжджали в евакуацію.

Так театр виглядав до великої війни

Люди перебували на всіх поверхах театру, а також у бомбосховищі. Бомбосховище у підвалі театру пережило бомбардування. Багато людей опинилися в пастці під палаючими завалами театру, що впав, після атаки.

Що відомо про бомбардування театру

Як підтвердив аналіз, проведений Amnesty International та McKenzie Intelligence Services, росіяни застосували для удару дві авіабомби. Реконструкція подій показує, що одна з них пробила дах прямо над сценою та здетонувала. Усі, хто був на відстані у 21 метр в зоні видимості від епіцентру загинули, зона ураження уламками сягнула 207 метрів.

Як розповіла "Суспільному" жителька Маріуполя Галина Кутнякова, яка в момент удару з донькою перебувала у Драмтеатрі, перед ударом вона відстрибнула від дверей. Росіяни скинули бомби після 10 години ранку. Жінка вціліла.

Коли я відкрила обличчя, я зрозуміла, що я неушкоджена … В мене була одна думка: бігти — бо що там з моїми дітьми. І я вибігла і почала робити те, що всі робили навколо мене. Всі кричали імена, — поділилася Галина страшними спогадами

Її рідним також вдалося вижити. Через тиждень родина Кутнякових змогла покинути окуповану територію.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року окупанти відкрили Драмтеатр після "відновлення", підвальні приміщення вони повністю залили бетоном. "Телеграф" розповідав, як росіяни готувалися відкривати "театр на кістках" у Маріуполі.