Погиб ребенок, много раненых. Все подробности массированной атаки России на Украину (фото, видео)

Татьяна Крутякова
Последствия атаки на Днепр Новость обновлена 16 апреля 2026, 06:42
Ранения получили 4 медика, которые оказывали помощь в столице

В ночь на 16 апреля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, Черкассах и еще нескольких городах. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

"Телеграф" собрал все детали ракетной атаки ночью 16 апреля. Заметим, что Россия использовала баллистические ракеты, скорее всего, "Искандер-М", крылатые ракеты и "шахеды".

Последствия атаки на Киев

В Киеве ночью раздавались мощные взрывы из-за ударов баллистики с севера. Также город атаковали "шахеды". По данным КМВА, зафиксированы последствия атаки в нескольких районах столицы. В частности:

  • В Подольском, Оболонском, Днепровском и Деснянском районах – попадание и падение обломков, пожары, повреждения жилых и нежилых построек. Есть частичные разрушения, в том числе частного дома, людей спасали из-под завалов;
  • В Оболонском районе во время повторного обстрела пострадали 4 медика.
Последствия атаки в Киев. Фото: местные каналы
Последствия атаки в Киев. Фото: местные каналы

По состоянию на 06:15 известно о двух погибших и 18 пострадавших. В Подольском районе после атаки зафиксированы разрушения домов и пожар.

"По предварительным данным известно о гибели ребенка в результате российского обстрела (…) Количество пострадавших возросло до 18 человек, среди них ребенок ", — говорится в сообщении главы КМВА Тимура Ткаченко.

Последствия атаки на Днепр

В Днепре примерно в 2:30 ночи раздалось несколько мощных взрывов. Город атаковали баллистикой, позже также фиксировались удары "шахедами". По данным Александра Ганжи, главы Днепропетровской ОГА, враг попал по жилым кварталам в Днепре. Вспыхнули пожары на нескольких локациях, повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.

" Двое человек погибли, 27 получили ранения из-за ночной вражеской атаки на Днепр. 14 пострадавших в больнице. Пятеро из них в тяжелом состоянии. В городе горят жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение", — добавили в ОГА.

Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА
Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА
Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА
Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА
Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА

Последствия атаки в других городах

Также ночью взрывы раздавались в Харькове, Одессе, Черкассах и Сумах. По данным начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Индустриальном районе зафиксирован "прилет" во дворе у многоэтажного дома. Вспыхнули гражданские автомобили. В Немышлянском районе в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина.

В Одессе, по дани местных каналов, зафиксировано попадание. Над городом поднялся столб дыма. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

После атаки в Одессе. Фото: местные каналы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью 15 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в нескольких областях.

