Росія жорстоко обстріляла Запоріжжя. Під ударом була й зупинка, є загибла (фото і відео)

Росіяни масовано атакували обласний центр

Вночі та зранку у середу, 15 квітня Росія атакувала Запоріжжя. Ворог завдав удару по автостоянці, підприємству, зупинці громадського транспорту, є загибла.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Загинула жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки.

Росіяни запустили на місто багато безпілотниками. Також була загроза ракетного удару.

"Внаслідок обстрілу в одному із житлових районів сталася пожежа", — написав Федоров о 4:42.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на автостоянці. Також пошкоджене підприємство, там минулося без постраждалих.

Пошкоджено вантажівки

Авто буквально зім'яло

Виникло масштабне займання

Пожежа на автостоянці

Палали машини

Вогонь охопив значну площу

"Росіяни завдали удару по зупинці. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — повідомив глава ОВА о 6 годині.

Зупинка після російського удару

Чому Росія б'є по Запоріжжю

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов наприкінці березня пояснював "Телеграфу", що удари Росії по Запоріжжю є частиною цілеспрямованої стратегії тиску: військового, економічного та психологічного. Ворог намагається зробити місто вразливим.

За його словами, завдання росіян — створити у місті гуманітарну кризу, спровокувати масові міграційні процеси у глиб України. Відповідно, зруйнувати промислову інфраструктуру, оскільки Запоріжжя є ключовим промисловим центром на підконтрольній Україні території. Це і металургійні підприємства, підприємства ВПК тощо.

