Россия жестоко обстреляла Запорожье. Под ударом была и остановка, есть погибшая (фото и видео)

Россияне массированно атаковали областной центр

Ночью и утром в среду, 15 апреля, Россия атаковала Запорожье. Враг нанес удары по автостоянке, предприятию, остановке общественного транспорта, есть погибшая.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Погибла продавец киоска, которая біла в нем во время атаки — 74-летняя женщина.

"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повредило автостоянку, предприятие, остановку, близлежащие жилые дома и киоск. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска. Пожары, возникавшие на местах атак уже ликвидированы", — проинформировал чиновник.

С ночи россияне запустили на город много беспилотников. Также была угроза ракетного удара.

"В результате обстрела в одном из жилых районов произошел пожар", — написал Федоров в 4:42.

В результате обстрела возник пожар на автостоянке. Также повреждено предприятие, там обошлось без пострадавших.

"Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", — сообщил глава ОВА в 6 часов.

Почему Россия бьет по Запорожью

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в конце марта объяснял "Телеграфу", что удары России по Запорожью являются частью целенаправленной стратегии давления: военного, экономического и психологического. Враг пытается сделать город уязвимым.

По его словам, задача россиян – создать в городе гуманитарный кризис, спровоцировать массовые миграционные процессы вглубь Украины. Соответственно разрушить промышленную инфраструктуру, поскольку Запорожье является ключевым промышленным центром на подконтрольной Украине территории. Это и металлургические предприятия, предприятия ВПК и т.д.

Как сообщал "Телеграф", днем 14 апреля, Россия ударила по Днепру баллистикой. Погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, погибли и пострадали люди.