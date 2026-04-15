Россия жестоко обстреляла Запорожье. Под ударом была и остановка, есть погибшая (фото и видео)
Россияне массированно атаковали областной центр
Ночью и утром в среду, 15 апреля, Россия атаковала Запорожье. Враг нанес удары по автостоянке, предприятию, остановке общественного транспорта, есть погибшая.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Погибла продавец киоска, которая біла в нем во время атаки — 74-летняя женщина.
"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повредило автостоянку, предприятие, остановку, близлежащие жилые дома и киоск. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска. Пожары, возникавшие на местах атак уже ликвидированы", — проинформировал чиновник.
С ночи россияне запустили на город много беспилотников. Также была угроза ракетного удара.
"В результате обстрела в одном из жилых районов произошел пожар", — написал Федоров в 4:42.
В результате обстрела возник пожар на автостоянке. Также повреждено предприятие, там обошлось без пострадавших.
"Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", — сообщил глава ОВА в 6 часов.
Почему Россия бьет по Запорожью
Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в конце марта объяснял "Телеграфу", что удары России по Запорожью являются частью целенаправленной стратегии давления: военного, экономического и психологического. Враг пытается сделать город уязвимым.
По его словам, задача россиян – создать в городе гуманитарный кризис, спровоцировать массовые миграционные процессы вглубь Украины. Соответственно разрушить промышленную инфраструктуру, поскольку Запорожье является ключевым промышленным центром на подконтрольной Украине территории. Это и металлургические предприятия, предприятия ВПК и т.д.
Как сообщал "Телеграф", днем 14 апреля, Россия ударила по Днепру баллистикой. Погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, погибли и пострадали люди.