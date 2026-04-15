Россия жестоко обстреляла Запорожье. Под ударом была и остановка, есть погибшая (фото и видео)

Елена Руденко
Последствия атаки. Новость обновлена 15 апреля 2026, 06:46
Россияне массированно атаковали областной центр

Ночью и утром в среду, 15 апреля, Россия атаковала Запорожье. Враг нанес удары по автостоянке, предприятию, остановке общественного транспорта, есть погибшая.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Погибла продавец киоска, которая біла в нем во время атаки — 74-летняя женщина.

"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повредило автостоянку, предприятие, остановку, близлежащие жилые дома и киоск. К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска. Пожары, возникавшие на местах атак уже ликвидированы", — проинформировал чиновник.

В киоске погибла продавец
Так выглядит остановка после удара
Повреждены дома

С ночи россияне запустили на город много беспилотников. Также была угроза ракетного удара.

"В результате обстрела в одном из жилых районов произошел пожар", — написал Федоров в 4:42.

В результате обстрела возник пожар на автостоянке. Также повреждено предприятие, там обошлось без пострадавших.

Повреждены грузовики
Авто буквально смяло
Возникло масштабное возгорание
Пожар на автостоянке
Пылали машины
Огонь охватил значительную площадь

"Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", — сообщил глава ОВА в 6 часов.

Остановка после российского удара

Почему Россия бьет по Запорожью

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в конце марта объяснял "Телеграфу", что удары России по Запорожью являются частью целенаправленной стратегии давления: военного, экономического и психологического. Враг пытается сделать город уязвимым.

По его словам, задача россиян – создать в городе гуманитарный кризис, спровоцировать массовые миграционные процессы вглубь Украины. Соответственно разрушить промышленную инфраструктуру, поскольку Запорожье является ключевым промышленным центром на подконтрольной Украине территории. Это и металлургические предприятия, предприятия ВПК и т.д.

Как сообщал "Телеграф", днем 14 апреля, Россия ударила по Днепру баллистикой. Погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, погибли и пострадали люди.

