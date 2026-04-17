Пріоритет на рівні з Донеччиною: де активно наступають росіяни і контратакують ЗСУ

Росія намагається посилити тиск і просунутися ближче до Запоріжжя

Окупанти не "заморожують" південь. Попри припущення про те, що Росія нібито "жертвує" південними напрямками заради швидшого наступу на Донеччині, у ЗСУ такі оцінки не підтверджують. Жодного згортання активності на півдні не фіксується — навпаки, противник підтягує туди додаткові підрозділи й готується продовжувати штурмові дії.

Що потрібно знати:

РФ не зменшує активність на півдні, а підтягує резерви

Розвідка не підтверджує перекидання сил на схід

Запорізький напрямок став одним із пріоритетних для РФ

Як розповів "Телеграфу" спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, росіяни дійсно перегруповували свої війська на позиціях під час перемир'я на Великдень, проте наразі кількість штурмів зростає до періоду перед святом, а кількість обстрілів, ударів дронами та авіацією лишається на довеликодньому рівні.

Згортання бойової активності на півдні немає

Як зазначив Волошин — розвідка не підтверджує перекидання сил з півдня на схід. "Навпаки є дані, про те, що декілька частин, декілька підрозділів росіяни перекидають сюди, на південь, і декілька підрозділів саме з навчальних центрів, полігонів, які проходили підготовку на тимчасово окупованих територіях. Там вони розгортали такі центри, полігони, де їхні бойові частини проходять відновлення. З цих частин вони зараз їх підтягають сюди, ближче до лінії фронту. І це ознаки того, що вони не зменшуватимуть темпу своїх штурмових дій", — каже спікер.

Водночас на певних ділянках фронту українські сили переходять в контратаки. За словами Волошина також наразі змінюється ситуація на полі бою — "зеленки" стає більше, змінюється видимість для дронів та тепловізорів, що також впливає на тактику.

Росіянам доводиться ставати в оборону. Доводиться готувати позиції і ставати в оборону. Це не загальна тенденція на всьому півдні Владислав Волошин, спікер Сил оборони Півдня

Росіяни рвуться ближче до Запоріжжя

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов також зауважує, що перекидання військ на схід не відповідає дійсності. Наразі на Гуляйпільському напрямку, за словами експерта, Сили оборони намагаються контратакувати на північ від Гуляйполя – це Прилуки, Варварівка, Олександрівка. Водночас, окупаційна армія атакує в районі Приморська та Степногірська.

"За останній тиждень підрозділи спецпризначення ГУР Міністерства оборони України в районі Степногірська провели низку успішних контрзаходів, які унеможливили подальше просування окупантів на цьому напрямку. Від Степногірська до Запоріжжя найкоротший шлях, тому вони, відповідно, і намагаються активізувати театр бойових дій і вийти безпосередньо на зону вогневого ураження Запоріжжя з використанням ствольної артилерії. Тобто, їм необхідна відстань від 10 кілометрів", — каже Снєгирьов.

Степногірськ на карті/ Скріншот deepstatemap

Ворог стягує резерви

За даними Снєгирьова, саме на Запорізький напрямок передислоковані підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти – це Балтійський флот та 40-ї окремої бригади морської піхоти – це Тихоокеанський флот. "Резерви передислоковуються як з окупованих територій Запорізької області, це напрямок Мелітополя, Маріуполя, так і відповідно території тимчасово окупованого Криму", — каже Снєгирьов.

Експерт оцінює, що на Запорізькому напрямку навпаки, відбувається посилення бойових дій. Одночасно з тим, росіяни намагаються наступати на захід і північний захід від Гуляйполя — по лінії Верхня Терса – Гуляйпільське. Збройні сили України, своєю чергою, контратакують Залізничне Гуляйпільське, Зелене, Прилуки.

Верхня Терса та Гуляйпільське на карті/ Скріншот deepstatemap

"Наразі Запорізький напрямок розглядається окупантами як одним з пріоритетних, так само як і Донецький", — резюмує Снєгирьов. Проте є й менш пріоритетний для росіян напрямок — Олександрівський, де є також успішний контрнаступ Сил оборони. "Сама ситуація Дніпропетровській області використовувалася як фактор військово-політичного тиску, тобто загроза створення буферних зон, з можливістю створення прецеденту так званого "обміну території". Тобто, йшлося про те, що просування в Дніпропетровській області мало бути обмежено глибиною максимум до 10-15 кілометрів, і це мало, на думку росіян, створити передумови для обміну тимчасово окупованих територій Дніпропетровської, Харківській, Сумській областей на райони Донецької області, які знаходяться під контролем сил оборони України", — пояснив ситуацію Снєгирьов.

Що відомо про ситуацію на півдні

Міжнародні оглядачі, Інститут вивчення війни зауважує, що російське військове командування, ймовірно, наразі виводить сили зі стратегічних резервів. Водночас основним прагнення РФ на півдні називають утримання позицій та спроба підійти до Запоріжжя на відстань артилерійських ударів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів — це околиці Залізничного, Гуляйполя, Староукраїнки, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Зарічного та Цвіткового. На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не фіксували.

Карта бойових дій на Гуляйпільському напрямку/ Генштаб ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, що міста на Донеччині, до яких наближається фронт, поступово перетворюються на руїни. Бої йдуть вже за лічені кілометри від Дружківки, яка постійно під вогнем росіян.