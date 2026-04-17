Россияне обстреляли Чернигов. Город без горячей воды и частично без света (фото и видео)

Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры

В ночь на 17 апреля Россия массированно атаковала Чернигов беспилотниками. Из-за последствий атаки без света остались тысячи абонентов областного центра, также в городе прекращена подача горячей воды.

Как сообщили в Черниговском горсовете, в частности, зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар. Кроме того, под удар попали несколько объектов инфраструктуры.

Из-за последствий атаки Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. По состоянию на 17 апреля 2026 года подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" приостановлена.

На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство. Точные сроки восстановления устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки, — говорится в сообщении

В "Черниговоблэнерго" уточнили, что из-за вражеских обстрелов поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов.

"Враг атаковал критические объекты города. На месте атак возникли пожары", — написал ночью начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Местные Telegram-каналы пишут, что на утро ликвидация пожара продолжается. Над городом поднимается большой столб черного дыма.

Дым на месте попадания

Ликвидация пожара продолжается

В сети показали пулю, которую нашли на улицах Чернигова. Такими сбивают вражеские дроны. Это еще одна причина, почему во время атак и работы ПВО нужно находиться в безопасных местах.

Пуля, которую нашли в Чернигове после атаки

По данным "Укрэнерго" обесточивание из-за последствий дроновых атак по энергообъектам, кроме Черниговщины есть еще в нескольких областях: в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Харьковской. Там, где позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Прошлой осенью в Чернигове был полный блэкаут

Россияне начали массированно атаковать энергообъекты на территории области с начала октября. Чернигов выживал в полной темноте и без воды.

20 октября армия РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Чернигов полностью остался без света. Воду подавали по графику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 марта Чернигов полностью остался без света из-за российской атаки. Враг нанес удары по энергетическим объектам на территории области.