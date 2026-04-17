Росіяни обстріляли Чернігів. Місто без гарячої води та частково без світла (фото і відео)

Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури

В ніч на 17 квітня Росія масовано атакувала Чернігів безпілотниками. Через наслідки атаки без світла залишилися тисячі абонентів обласного центру, також у місті припинено подачу гарячої води.

Як повідомили в Чернігівській міськраді, зокрема, зафіксовано влучання по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа. Крім того, під удар потрапили кілька об’єктів інфраструктури.

Через наслідки атаки Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Станом на 17 квітня 2026 року подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" призупинено.

На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки, — йдеться у повідомленні

В "Чернігівобленерго" уточнили, що через ворожі обстріли пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.

"Ворог атакував критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі", — написав вночі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що станом на ранок ліквідація пожежі триває. Над містом здіймається великий стовп чорного диму.

В мережі показали кулю, які знаходять на вулицях Чернігова. Такими збивають ворожі дрони. Це — ще одна причина, чому під час атак та роботи ППО треба перебувати у безпечних місцях.

За даними "Укренерго" знеструмлення через наслідки дронових атак по енергооб’єктах, окрім Чернігівщини є ще в кількох областях: у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Харківській. Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Минулої осені у Чернігові був повний блекаут

Росіяни почали масовано атакувати енергооб'єкти на території області з початку жовтня. Чернігів виживав у суцільній темряві та без води.

20 жовтня армія РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Чернігів повністю лишився без світла. Воду подавали за графіком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 березня Чернігів повністю залишився без світла через російську атаку. Ворог завдав ударів по енергетичних обʼєктах на території області.