Загинула дитина, понад пів сотні поранених. Усі подробиці атаки на Київ (фото)

Серед поранених 4 медики та три копи

В ніч на 16 квітня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Станом на 6:45 атака триває, над столицею фіксують "шахеди". Відомо, що внаслідок атаки є загиблі, серед яких дитина, та багато постраждалих.

UPD: За даними Київської міської прокуратури, у Києві четверо загиблих, серед яких 12-річний хлопчик, 54 постраждалих. Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва. Загалом у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.

Наслідки атаки на Київ

Мер столиці Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 осіб, 26 людей наразі госпіталізовані до лікарень. Загинуло четверо людей, серед яких — 12-річний хлопчик.

Як виглядає Київ після атаки 16 квітня

Зранку БПЛА влучив у багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, служби вже прямують на місце влучання.

За даними ДСНС, внаслідок удару зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Серед поранених є чотири медики, що надавали людям допомогу після атаки.

"5 загиблих, серед них дитина, 21 людина постраждала внаслідок російського обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на столицю:

Оболонський район. Сталось загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район. На одній із локацій зафіксовано влучання на відкритій території, що призвело до руйнування фасадів житлових будинків. Під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом. На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали. Також є влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих. За іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина. Ще на одній локації влучання в 6 поверх 16-поверхового будинку, було евакуйовано 10 осіб, без пожежі та постраждалих.

Деснянський район . Сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. Без постраждалих.

. Сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. Без постраждалих. Шевченківський район. Влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

Як курсує громадський транспорт 16 квітня

У КМДА повідомили, що в Києві частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження внаслідок нічної атаки

Є перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької, яке внесло зміни в роботу окремих маршрутів.

Тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 — курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки", вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка. На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів.

Автобуси №№ 32, 36ТР — рух йде через: вул. Данила Щербаківського — вул. Стеценка — вул. Газопровідну — просп. Георгія Гонгадзе — просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом.

"Затримується рух автобусів № 53 на вулицях Електриків і Гаванській у зв'язку з перекриттям руху через пошкодження внаслідок нічного обстрілу", — додали в КМДА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що масовану атаку Росія розпочала ще 15 квітня. Вибухи лунали в кількох областях.