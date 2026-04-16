Погиб ребенок, более полусотни раненых. Все подробности атаки на Киев (фото)
Среди раненых 4 медика и три копа
В ночь на 16 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 6.45 атака продолжается, над столицей фиксируют "шахеды". Известно, что в результате атаки есть погибшие, среди которых ребенок, и много пострадавших.
UPD: По данным Киевской городской прокуратуры, в Киеве четверо погибших, среди которых 12-летний мальчик, 54 пострадавших. Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.
Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева. В столице повреждено 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.
Мэр столицы Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 45 человек, 26 человек госпитализированы в больницы. Погибли четыре человека, среди которых — 12-летний мальчик.
Утром БПЛА попал в многоэтажку в Подольском районе Киева. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, службы уже направляются на место попадания.
По данным ГСЧС, в результате удара зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах. Среди раненых есть четыре медика, которые оказывали людям помощь после атаки.
"5 погибших, среди них ребенок, 21 человек пострадал в результате российских обстрелов", — говорится в сообщении.
Последствия атаки на столицу:
- Оболонский район. Произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, прибывшие на место.
- Подольский район. На одной из локаций зафиксировано попадание на открытой территории, что привело к разрушению фасадов жилых домов. Под завалами одного из домов были обнаружены 2 погибших, один из которых ребенок 12 лет, еще 3 человека получили ранения стеклом. На другой локации есть разрушение фасада двух гостиниц и близлежащих домов. Два человека пострадали. Также есть попадание перед жилыми домами, произошло разрушение фасадов, в некоторых домах заблокированы двери, было обнаружено 3 пострадавших. По другому адресу произошло разрушение одноэтажного жилого дома, из-под завалов были спасены 2 человека, среди которых 1 ребенок. Еще на одной локации попадания в 6 этаж 16-этажного дома было эвакуировано 10 человек, без пожара и пострадавших.
- Деснянский район. Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Без пострадавших.
- Шевченковский район. Попадание на детской площадке и возле жилого дома обошлось без пострадавших.
Как курсирует общественный транспорт 16 апреля
В КГГА сообщили, что в Киеве частично изменили движение общественного транспорта из-за повреждений в результате ночной атаки
Есть перекрытие участка на пересечении улиц Ивана Выговского и Северо-Сырецкой, которое внесло изменения в работу отдельных маршрутов.
Троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 – курсируют по измененной схеме: от пл. Украинских Героев, ст. г. "Нивки", ул. Кадетский Гай – до пл. Валерия Марченко. На маршрут №28 поставили больше троллейбусов.
Автобусы №№ 32, 36ТР — движение идет через: ул. Даниила Щербаковского — ул. Стеценко – ул. Газопроводную — просп. Георгия Гонгадзе — просп. Европейского Союза, далее по собственному маршруту.
"Задерживается движение автобусов № 53 на улицах Электриков и Гаванской в связи с перекрытием движения из-за повреждений в результате ночных обстрелов", — добавили в КГГА.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что массированную атаку Россия начала еще 15 апреля. Взрывы раздавались в нескольких областях.