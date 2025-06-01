Квіти посеред руїн та згоріле авто: як виглядає Слов'янськ після обстрілу РФ (ексклюзивні фото)
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Ще кілька днів тому тут вирувало життя і жили звичайні цивільні
Росіяни вдарили ФАБом у Слов'янську по приватному сектору міста 31 травня. За даними ДСНС Донеччини, через обстріл Слов'янська пошкоджені три автомобілі та 32 будинки.
Кореспондент "Телеграфу" побував на місці удару росіян у Слов'янську. Він показав наслідки ворожого прильоту.
"Ось такий був приліт по Слов'янську. Рознесений приватний сектор. Тут жили звичайні цивільні люди", — каже Ян Доброносов.
Кілька днів тому в приватному секторі міста вирувало життя. Люди, попри постійні обстріли, намагалися жити і хоча б трохи забувати про війну. Доглядали за своїми садками, де яскраво цвіли червоні квіти — символ того, як життя продовжує боротися навіть у найтемніші часи.
Ось так виглядав двір цих людей, куди прилетів російський ФАБ і знищив їхню оселю. На кадрах помітні яскраві квіти, які все ще тримаються на тлі зруйнованих будівель із випаленими вікнами. Цей контраст — між красою живих квітів і спустошенням від війни — показує всю жорстокість того, як російські FAB-бомби продовжують вражати житлові райони.
На інших кадрах чоловік стоїть біля залишків свого подвір'я, обпершись на дерев'яну огорожу. За його спиною купа уламків, що колись було його домом. Попри все, навколо все ще зеленіють рослини, а вдалині квітнуть троянди.
Ян Доброносов зафіксував, як два чоловіки ремонтують пошкоджений дах сусідньої будівлі. Вони працюють серед розбитого шиферу і оголених дерев'яних балок, намагаючись відновити хоча б щось після удару.
Фотографії, автором яких є Ян Доброносов, показують: сильно пошкоджені цегляні будівлі з вибитими вікнами, зруйновані та частково зруйновані житлові споруди, обгорілі та обвуглені уламки, ймовірно, внаслідок пожежі, знищений автомобіль серед уламків.
Кілька днів тому в цьому дворі люди доглядали за своїм невеликим городом. Попри постійну загрозу вони продовжували садити і поливати свою городину, а цибуля — простий символ надії на майбутній врожай.
Ось що залишилося після того, як російський ФАБ прилетів у їхнє оселю. Серед уламків і спаленого металу все ще стоїть синя ємність з молодими паростками цибулі, що намагаються вижити серед руїн.
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