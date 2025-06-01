Квіти посеред руїн та згоріле авто: як виглядає Слов'янськ після обстрілу РФ (ексклюзивні фото)

Ще кілька днів тому тут вирувало життя і жили звичайні цивільні

Росіяни вдарили ФАБом у Слов'янську по приватному сектору міста 31 травня. За даними ДСНС Донеччини, через обстріл Слов'янська пошкоджені три автомобілі та 32 будинки.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці удару росіян у Слов'янську. Він показав наслідки ворожого прильоту.

"Ось такий був приліт по Слов'янську. Рознесений приватний сектор. Тут жили звичайні цивільні люди", — каже Ян Доброносов.

Кілька днів тому в приватному секторі міста вирувало життя. Люди, попри постійні обстріли, намагалися жити і хоча б трохи забувати про війну. Доглядали за своїми садками, де яскраво цвіли червоні квіти — символ того, як життя продовжує боротися навіть у найтемніші часи.

Ось так виглядав двір цих людей, куди прилетів російський ФАБ і знищив їхню оселю. На кадрах помітні яскраві квіти, які все ще тримаються на тлі зруйнованих будівель із випаленими вікнами. Цей контраст — між красою живих квітів і спустошенням від війни — показує всю жорстокість того, як російські FAB-бомби продовжують вражати житлові райони.

Зелений садок і знищений росіянами двір у Слов'янську. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Рожеві квіти нагадують, що ще кілька днів тому у цьму дрорі вирувало життя. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Випалені війною вікна. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

На інших кадрах чоловік стоїть біля залишків свого подвір'я, обпершись на дерев'яну огорожу. За його спиною купа уламків, що колись було його домом. Попри все, навколо все ще зеленіють рослини, а вдалині квітнуть троянди.

Ян Доброносов зафіксував, як два чоловіки ремонтують пошкоджений дах сусідньої будівлі. Вони працюють серед розбитого шиферу і оголених дерев'яних балок, намагаючись відновити хоча б щось після удару.

Чоловік ходить своїм подвір'ям і дивиться на наслідки від удару ФАБом. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Чоловік ходить своїм подвір'ям і дивиться на наслідки від удару ФАБом. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Чоловіки намагаються перекрити дах у зруйнованій будівлі. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Фотографії, автором яких є Ян Доброносов, показують: сильно пошкоджені цегляні будівлі з вибитими вікнами, зруйновані та частково зруйновані житлові споруди, обгорілі та обвуглені уламки, ймовірно, внаслідок пожежі, знищений автомобіль серед уламків.

Фото зруйнованого подвір'я у Слов'янську. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнована автівка і двір у Слов'янську.Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Цегляна будівля зруйнована у Слов'янську. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Вибило вікна у будинку. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф

Вид на двір зі зруйнованої будівлі у Слов'янську. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Кілька днів тому в цьому дворі люди доглядали за своїм невеликим городом. Попри постійну загрозу вони продовжували садити і поливати свою городину, а цибуля — простий символ надії на майбутній врожай.

Ось що залишилося після того, як російський ФАБ прилетів у їхнє оселю. Серед уламків і спаленого металу все ще стоїть синя ємність з молодими паростками цибулі, що намагаються вижити серед руїн.

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