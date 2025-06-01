Цветы посреди руин и сгоревший автомобиль: как выглядит Славянск после обстрела РФ (эксклюзивные фото)
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Еще несколько дней назад здесь бурлила жизнь и жили обычные гражданские
Россияне ударили ФАБом в Славянске по частному сектору города 31 мая. По данным ГСЧС Донбасса, из-за обстрела Славянска повреждены три автомобиля и 32 дома.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте удара россиян в Славянске. Он показал последствия неприятельского прилета.
"Вот такой был прилет по Славянску. Разнесен частный сектор. Здесь жили обычные гражданские люди", — говорит Ян Доброносов.
Несколько дней назад в частном секторе города кипела жизнь. Люди, несмотря на постоянные обстрелы, пытались жить и хотя бы немного забывать о войне. Ухаживали за своими садами, где ярко цвели красные цветы — символ того, как жизнь продолжает бороться даже в самые темные времена.
Вот так выглядел двор этих людей, куда прилетел российский ФАБ и уничтожил их дом. На кадрах видны яркие цветы, которые все еще держатся на фоне разрушенных построек с выжженными окнами. Этот контраст между красотой живых цветов и опустошением от войны показывает всю жестокость того, как российские FAB-бомбы продолжают поражать жилые районы.
На других кадрах мужчина стоит у остатков своего двора, облокотившись на деревянное ограждение. За его спиной куча обломков, что когда-то было его домом. Несмотря на все, вокруг все еще зеленеют растения, а вдали цветут розы.
Ян Доброносов зафиксировал, как два мужчины ремонтируют поврежденную крышу соседнего здания. Они работают среди разбитого шифера и оголенных деревянных балок, пытаясь восстановить хотя бы что-то после удара.
Фотографии, автором которых является Ян Доброносов, показывают: сильно повреждены кирпичные здания с выбитыми окнами, разрушены и частично разрушены жилые сооружения, обгоревшие и обугленные обломки, вероятно в результате пожара уничтожен автомобиль среди обломков.
Несколько дней назад в этом дворе люди ухаживали за своим небольшим огородом. Несмотря на постоянную угрозу, они продолжали сажать и поливать свои овощи, а лук — простой символ надежды на будущий урожай.
Вот что осталось после того, как российский ФАБ прилетел в их дом. Среди обломков и сожженного металла все еще стоит синяя емкость с молодыми ростками лука, пытающимися выжить среди руин.
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