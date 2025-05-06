Разбитые манекены, испорченная одежда и игрушки. Как выглядит рынок "Барабашово" после удара РФ (фото и видео)
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Особенно щемяще выглядит полусгоревшая футболка с картой Украины и надписью "Home"
Рынок "Барабашово" в Харькове пострадал от российского "шахеда". Там вспыхнул пожар, один из секторов рынка получил серьезные разрушения.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на рынке и сделал фото и видео последствий удара РФ по "Барабашово". Известно, что полностью уничтожены более 90 торговых павильонов, еще почти 100 повреждены.
На фото уничтоженные павильоны и товар. Изуродованы манекены, повреждена одежда и игрушки.
Особенно щемяще выглядит полусгоревшая футболка с картой Украины и надписью "Home" (дом, англ.). В этом кадре есть болезненный символизм, но и надежда — враг не одолеет нас.
Это уже не первый удар по Барабашово.
Россияне уничтожают бизнес харьковчан, которые пытаются выживать в прифронтовом месте. Рынок не впервые обстрелян врагом. В первый раз россияне ударили по крупнейшему рынку Европы вскоре после полномасштабного вторжения. 17 марта 2022 года рынок "Барабашово" был в значительной степени уничтожен российскими обстрелами во время боев за Харьков.
Атака на Харьков 6 мая — что известно
В ночь на 6 мая россияне в течение 2 часов атаковали Харьков беспилотниками. Прогремело не менее 20 взрывов, есть попадание в четырех районах города на восьми локациях. Известно о четырех раненых.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему харьковский рынок "Барабашово" так популярен и как он выглядел до начала полномасштабной войны и сейчас. Его можно считать одной из достопримечательностей Харькова. А чтобы обойти весь рынок, точно не хватит и целого дня.