Потрощені манекени, зіпсований одяг та іграшки. Як виглядає ринок "Барабашово" після удару РФ (фото та відео)

Особливо щемко виглядає напівзгоріла футболка з картою України та написом "Home"

Ринок "Барабашово" у Харкові постраждав від російського "шахеда". Там спалахнула пожежа, один з секторів ринку зазнав серйозних руйнувань.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на ринку та зробив фото та відео наслідків удару РФ по "Барабашово". Відомо, що повністю було знищено понад 90 торгівельних павільйонів, ще майже 100 пошкоджено.

На фото — знищені павільйони та товар. Понівечені манекени, пошкоджений одяг та іграшки.

Особливо щемко виглядає напівзгоріла футболка з картою України та написом "Home" (дім, англ.). В цьому кадрі є болісний символізм, проте й надія — ворог не здолає нас.

Це вже не перший удар по Барабашово

Росіяни знищують бізнес харків'ян, які намагаються виживати у прифронтовому місці. Це вже не перший удар по ринку Барабашово. Вперше росіяни вдарили по найбільшому ринку Європи невдовзі після повномасштабного вторгнення. 17 березня 2022 року ринок був великою мірою знищений російськими обстрілами під час боїв за Харків. У ніч з 5 на 6 лютого 2025 року був повторно обстріляний ворогом.

Атака на Харків 6 травня — що відомо

В ніч на 6 травня росіяни протягом 2 годин атакували Харків безпілотниками. Пролунало щонайменше 20 вибухів, є влучання у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому харківський ринок "Барабашово" такий популярний і як він виглядав до початку повномасштабної війни й зараз. Його можна вважати однією з визначних пам’яток Харкова. А щоби обійти весь ринок, точно не вистачить і одного дня.