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Вогонь пошкодив понад сотню павільйонів. Як виглядає "Барабашово" у Харкові після удару (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова
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Наслідки атаки на Харків Новина оновлена 06 травня 2025, 08:51
Наслідки атаки на Харків. Фото Колаж, "Телеграф"

У місті пролунало щонайменше 20 вибухів

У Харкові внаслідок російської атаки загорівся один з найбільших ринків в Україні. Рятувальники вже ліквідовують наслідки займання "Барбашова".

Як повідомляє "Суспільне", вогонь охопив кілька торгівельних майданчиків. Потужний стовп диму було видно з різних куточків міста.

У мережі вже з'явились перші фото наслідків атаки на ринок. На них видно, що постраждало чимало павільйонів, а вогонь швидко поширився на торгівельні точки.

Ринок Барбашова після удару РФ
Ринок Барбашова після удару РФ
Ринок Барбашова після удару РФ
Ринок Барбашова після удару РФ

За словами Олександра Макаренка, віцепрезидента "концерн АВЕК та Ко", внаслідок російської атаки один з секторів ринку зазнав серйозних руйнувань. Відомо, що повністю було знищено понад 90 торгівельних павільйонів, ще майже 100 пошкоджено.

"Наразі на місці тривають роботи — проводиться оцінка збитків, розбір завалів, вживаються заходи для безпеки. Усіх підприємців, які постраждали, буде переселено у нові торгівельні точки", — сказав Макаренко.

Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова
Наслідки удару по ринку Барбашова

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. Вогонь охопив площу 500 м кв.

Зауважимо, що зранку 6 травня росіяни протягом 2 годин атакували дронами Харків. Пролунало щонайменше 20 вибухів, є влучання у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

За словами мера міста Ігоря Терехова, під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відомий легендарний ринок "Барабашово" у Харкові.

Теги:
#Пожежа #Харків #Ринок #Атака