Вогонь пошкодив понад сотню павільйонів. Як виглядає "Барабашово" у Харкові після удару (фото, відео)

У місті пролунало щонайменше 20 вибухів

У Харкові внаслідок російської атаки загорівся один з найбільших ринків в Україні. Рятувальники вже ліквідовують наслідки займання "Барбашова".

Як повідомляє "Суспільне", вогонь охопив кілька торгівельних майданчиків. Потужний стовп диму було видно з різних куточків міста.

У мережі вже з'явились перші фото наслідків атаки на ринок. На них видно, що постраждало чимало павільйонів, а вогонь швидко поширився на торгівельні точки.

Ринок Барбашова після удару РФ

Ринок Барбашова після удару РФ

За словами Олександра Макаренка, віцепрезидента "концерн АВЕК та Ко", внаслідок російської атаки один з секторів ринку зазнав серйозних руйнувань. Відомо, що повністю було знищено понад 90 торгівельних павільйонів, ще майже 100 пошкоджено.

"Наразі на місці тривають роботи — проводиться оцінка збитків, розбір завалів, вживаються заходи для безпеки. Усіх підприємців, які постраждали, буде переселено у нові торгівельні точки", — сказав Макаренко.

Наслідки удару по ринку Барбашова

Наслідки удару по ринку Барбашова

Наслідки удару по ринку Барбашова

Наслідки удару по ринку Барбашова

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. Вогонь охопив площу 500 м кв.

Зауважимо, що зранку 6 травня росіяни протягом 2 годин атакували дронами Харків. Пролунало щонайменше 20 вибухів, є влучання у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

За словами мера міста Ігоря Терехова, під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відомий легендарний ринок "Барабашово" у Харкові.