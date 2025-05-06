Укр

Огонь повредил более сотни павильонов. Как выглядит "Барабашово" в Харькове после удара (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Последствия атаки на Харьков Новость обновлена 06 мая 2025, 08:51
Последствия атаки на Харьков. Фото Коллаж, "Телеграф"

В городе раздалось по меньшей мере 20 взрывов

В Харькове в результате российской атаки загорелся один из самых больших рынков в Украине. Спасатели уже ликвидируют последствия возгорания "Барбашова".

Как сообщает "Суспільне", огонь охватил несколько торговых площадок. Мощный столб дыма был виден из разных уголков города.

В сети уже появились первые фото последствий атаки на рынок. На них видно, что пострадали многие павильоны, а огонь быстро распространился на торговые точки.

Рынок Барбашова после удара РФ
Рынок Барбашова после удара РФ
Рынок Барбашова после удара РФ
Рынок Барбашова после удара РФ

По словам Александра Макаренко, вице-президента "концерн АВЭК и Ко", в результате российской атаки один из секторов рынка потерпел серьезные разрушения. Известно, что полностью уничтожены более 90 торговых павильонов, еще почти 100 повреждены.

"В настоящее время на месте продолжаются работы — проводится оценка убытков, разбор завалов, принимаются меры по безопасности. Все пострадавшие предприниматели будут переселены в новые торговые точки", — сказал Макаренко.

Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова
Последствия удара по рынку Барбашова

В ГСЧС отмечают, что в результате атаки повреждено около 90 и сгорело 20 торговых объектов. Огонь охватил площадь 500 кв.

Утром 6 мая россияне в течение 2 часов атаковали дронами Харьков. Раздалось не менее 20 взрывов, есть попадание в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых.

По словам мэра города Игоря Терехова, под ударами находились четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем известен легендарный рынок "Барабашово" в Харькове.

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#Пожар #Харьков #Рынок #Атака