Огонь повредил более сотни павильонов. Как выглядит "Барабашово" в Харькове после удара (фото, видео)
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В городе раздалось по меньшей мере 20 взрывов
В Харькове в результате российской атаки загорелся один из самых больших рынков в Украине. Спасатели уже ликвидируют последствия возгорания "Барбашова".
Как сообщает "Суспільне", огонь охватил несколько торговых площадок. Мощный столб дыма был виден из разных уголков города.
В сети уже появились первые фото последствий атаки на рынок. На них видно, что пострадали многие павильоны, а огонь быстро распространился на торговые точки.
По словам Александра Макаренко, вице-президента "концерн АВЭК и Ко", в результате российской атаки один из секторов рынка потерпел серьезные разрушения. Известно, что полностью уничтожены более 90 торговых павильонов, еще почти 100 повреждены.
"В настоящее время на месте продолжаются работы — проводится оценка убытков, разбор завалов, принимаются меры по безопасности. Все пострадавшие предприниматели будут переселены в новые торговые точки", — сказал Макаренко.
В ГСЧС отмечают, что в результате атаки повреждено около 90 и сгорело 20 торговых объектов. Огонь охватил площадь 500 кв.
Утром 6 мая россияне в течение 2 часов атаковали дронами Харьков. Раздалось не менее 20 взрывов, есть попадание в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых.
По словам мэра города Игоря Терехова, под ударами находились четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем известен легендарный рынок "Барабашово" в Харькове.