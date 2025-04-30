Почти полсотни пострадавших, много прилетов: как Харьков пережил массированный удар (фото)

Они бьют по мирному Харькову практически каждые сутки

Массированный удар беспилотниками по Харькову россияне устроили поздно вечером во вторник, 29 апреля. Атака вызвала масштабные пожары и разрушения, пострадали 45 человек, среди которых дети.

Среди пострадавших дети и беременная женщина

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на утро количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45 человек. Среди них двое детей (5-летняя девочка и 16-летний парень) а также 24-летняя беременная женщина.

Сведения о пострадавших:

14 человек получили ранения разной степени тяжести

5 человек — госпитализированы в больницы

31 человек получил острую реакцию на стресс

Россияне атаковали жилые дома

Как сообщил мар Харькова Игорь Терехов, вечером во вторник по Харькову было зафиксировано 16 ударов. Повреждены многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

Атака привела к масштабным пожарам и разрушениям

По данным ГСЧС, из-за массированного российского удара беспилотниками по Харькову разрушены жилые дома, гаражи и объекты инфраструктуры. Также повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Как сообщал "Телеграф", утром 26 апреля Россия также ударила по Харькову беспилотниками. Под ударом оказался Шевченковский район областного центра, пострадал 14-летний мальчик.