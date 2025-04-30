Почти полсотни пострадавших, много прилетов: как Харьков пережил массированный удар (фото)
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Они бьют по мирному Харькову практически каждые сутки
Массированный удар беспилотниками по Харькову россияне устроили поздно вечером во вторник, 29 апреля. Атака вызвала масштабные пожары и разрушения, пострадали 45 человек, среди которых дети.
Среди пострадавших дети и беременная женщина
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на утро количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45 человек. Среди них двое детей (5-летняя девочка и 16-летний парень) а также 24-летняя беременная женщина.
Сведения о пострадавших:
- 14 человек получили ранения разной степени тяжести
- 5 человек — госпитализированы в больницы
- 31 человек получил острую реакцию на стресс
Россияне атаковали жилые дома
Как сообщил мар Харькова Игорь Терехов, вечером во вторник по Харькову было зафиксировано 16 ударов. Повреждены многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.
Атака привела к масштабным пожарам и разрушениям
По данным ГСЧС, из-за массированного российского удара беспилотниками по Харькову разрушены жилые дома, гаражи и объекты инфраструктуры. Также повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
Как сообщал "Телеграф", утром 26 апреля Россия также ударила по Харькову беспилотниками. Под ударом оказался Шевченковский район областного центра, пострадал 14-летний мальчик.