Ранним утром в Харькове прогремели взрывы, пострадал ребенок (обновлено)

Россияне каждый день и каждую ночь атакуют мирных украинцев

Взрывы в Харькове прозвучали вскоре после 6 часов утра в субботу, 26 апреля. Под ударом оказался Шевченковский район областного центра.

Обновлено 8:55 В результате падения обломков вражеского БПЛА в Шевченковском районе, пострадал 14-летний мальчик. У него острая реакция на стресс, проинформировал Олег Синегубов.

В 6:08 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрыве. Через минуту он написал о втором и добавил, что россияне атаковали город беспилотниками, есть попадание.

"Один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым", — добавил Терехов вскоре.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть. По состоянию на 6:26 информация о пострадавших не поступала.

"В Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Терехов в 6:33.

Ночью Россия атаковала также Каменское и Кропивницкий

В Каменском на Днепропетровщине ночью раздались взрывы. Российская армия ударила по городу беспилотниками. Один из них попал в жилую девятиэтажку, горели квартиры. По предварительным данным, пострадали трое людей, среди них ребенок.

Также в ночь на 26 апреля, вскоре после полуночи, Россия атаковала дронами Кропивницкий. Глава ОВА Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что разбиты складские помещения. По предварительной информации, все живы.

Как писал "Телеграф", российские оккупанты в последнее время целенаправленно бьют по жилым многоэтажкам. Так, в ночь с 25 на 26 апреля оккупанты ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Павлограде на Днепропетровщине, тогда были разрушения, пострадавшие и погибшие.