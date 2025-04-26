Рано вранці у Харкові пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку

Росіяни щодня та щоночі атакують мирних українців

Вибухи у Харкові пролунали невдовзі після 6-ї години ранку у суботу, 26 квітня. Під ударом опинився Шевченківський район обласного центру.

О 6:08 мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі про вибух. За хвилину він написав про другий та додав, що росіяни атакували місто безпілотниками, є влучання.

"Один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим", — додав Терехов невдовзі.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у проїжджу частину. Станом на 6:26 інформація про постраждалих не надходила.

"У Шевченківському районі приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила", — додав Терехов о 6:33.

Вночі Росія атакувала також Кам'янське та Кропивницький

В Кам'янському на Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи. Російська армія вдарила по місту безпілотниками. Один з них влучив у житлову девʼятиповерхівку, горіли квартири. За попередніми даними постраждало троє людей, серед них дитина.

Також в ніч на 26 квітня, невдовзі після опівночі, Росія атакувала дронами Кропивницький. Глава ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович повідомив, що розбиті складські приміщення. За попередньою інформацією — всі живі.

Як писав "Телеграф", російські окупанти останнім часом цілеспрямовано б'ють по житлових багатоповерхівках. Так, в ніч з 25 на 26 квітня окупанти вдарили безпілотником по п'ятиповерховому будинку в Павлограді на Дніпропетровщині, тоді були руйнування, постраждалі та загиблі.