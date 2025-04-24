Зруйновані домівки, побиті автівки та врятовані ікони: наслідки російської атаки по Києву (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1227
Люди рятувались від вибухів та смерті
Атака Росії по Києву сталась 24 квітня. У столиці лунали сильні вибухи, росіяни били крилатими ракетами, безпілотниками, а також вдарили балістикою.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав наслідки атаки. На кадрах помітно, що один з будинків сильно постраждав через удар росіян.
Рятувальники продовжують працювати на місці події. Також у дворі, де стався вибух, пошкоджені автівки. У квартирах вибиті вікна.
Кореспондент "Телеграфу" показав, як рятувальники діставали тіла загиблих та постраждалих під завалами. Моторошні кадри наче з фільму жахів, але страшна реальність в якій живуть українці вже 11 років, 3 з яких у повномасштабній війні.
Люди повиходили на двір, рятуючись від атаки у тому, що було. З собою брали домашніх тваринок.
Варто додати, що на місці влучання працюють рятувальники та спецтехніка, яка допомагає розбирати завали. На кадрах також помітно, що найбільше постраждали верхні поверхи будинку.
Ян Доброносов показав і картини, які вдалось врятувати з будинку, куди прилетіла російська ракета. Щемливі кадри, як люди підходять роздивитись, які саме ікони зображені на мольбертах. Про долю самого власника поки невідомо.
Додамо, що наразі відомо про 10 загиблих та понад 60 постраждалих. Цифри можуть змінюватися – рятувальні роботи тривають.
Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Там зафіксовано загоряння та часткове руйнування житлового будинку.
Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
За даними каналу "Миколаївський Ваньок", по напряму Києва було зафіксовано близько 5 крилатих ракет "Калібр", а також було здійснено запуски балістичних ракет з Воронезької та Брянської областей.
Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 24 квітня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101/555.