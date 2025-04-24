Зруйновані домівки, побиті автівки та врятовані ікони: наслідки російської атаки по Києву (фоторепортаж)

Люди рятувались від вибухів та смерті

Атака Росії по Києву сталась 24 квітня. У столиці лунали сильні вибухи, росіяни били крилатими ракетами, безпілотниками, а також вдарили балістикою.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав наслідки атаки. На кадрах помітно, що один з будинків сильно постраждав через удар росіян.

Рятувальники продовжують працювати на місці події. Також у дворі, де стався вибух, пошкоджені автівки. У квартирах вибиті вікна.

Зруйноване авто у дворі будинку. Фото - Ян Доброносов

Понівечене авто у Святошинському районі. Фото - Ян Доброносов

Як виглядає будинок, куди прилетіла російська ракета. Фото - Ян Доброносов

Кореспондент "Телеграфу" показав, як рятувальники діставали тіла загиблих та постраждалих під завалами. Моторошні кадри наче з фільму жахів, але страшна реальність в якій живуть українці вже 11 років, 3 з яких у повномасштабній війні.

Рятувальники працюють на місці події. Фото - Ян Доброносов

Рятувальники дістали тіло. Фото - Ян Доброносов

Люди повиходили на двір, рятуючись від атаки у тому, що було. З собою брали домашніх тваринок.

Жінка у Києві зі своїми речами. Фото- Ян Доброносов

Люди брали з собою тварин. Фото - Ян Доброносов

Варто додати, що на місці влучання працюють рятувальники та спецтехніка, яка допомагає розбирати завали. На кадрах також помітно, що найбільше постраждали верхні поверхи будинку.

Спецтехніка на місці удару. Фото - Ян Доброносов

Поверх зруйнований. Фото - Ян Доброносов

Так виглядає зруйнований будинок. Фото - Ян Доброносов

Триває рятувальна операція. Фото - Ян Доброносов

Ян Доброносов показав і картини, які вдалось врятувати з будинку, куди прилетіла російська ракета. Щемливі кадри, як люди підходять роздивитись, які саме ікони зображені на мольбертах. Про долю самого власника поки невідомо.

Рятували картини. Фото - Ян Доброносов

Картина Миколая Чудотворця біля зруйнованого будинку. Фото - Ян Доброносов

Додамо, що наразі відомо про 10 загиблих та понад 60 постраждалих. Цифри можуть змінюватися – рятувальні роботи тривають.

Чоловіки допомагають жінці. Фото - Ян Доброносов

Рятувальники на місці удару. Фото - Ян Доброносов

Бабусю гріють ковдрою. Фото - Ян Доброносов

Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Там зафіксовано загоряння та часткове руйнування житлового будинку.

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

За даними каналу "Миколаївський Ваньок", по напряму Києва було зафіксовано близько 5 крилатих ракет "Калібр", а також було здійснено запуски балістичних ракет з Воронезької та Брянської областей.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 24 квітня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101/555.