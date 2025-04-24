Київ під серйозною ракетною атакою: у місті пожежі (оновлено)

Місто потрапило під атаку дронів, а також крилатих та балістичних ракет.

Російські окупанти влаштували нічний обстріл України, і вперше за довгий час, крім БПЛА, до атаки приєдналися крилаті ракети. Схоже, що їхньою основною ціллю був Київ.

Про це інформують моніторингові канали. Тим часом міський голова Віталій Кличко вже повідомив, що ППО працює по безпілотниках.

За даними каналу "Миколаївський Ваньок", по напряму Києва було зафіксовано близько 5 крилатих ракет "Калібр", а також було здійснено запуски балістичних ракет з Воронезької та Брянської областей.

Пізніше він додав, що всі крилаті ракети, які йшли на столицю, були знищені. На тлі цього ще пара "Калібрів" атакувала Харків.

Повідомлялося про падіння уламків. Місцевих мешканців закликали залишатися в укриттях. Крім того, поки що залишається загроза запусків ракет стратегічними бомбардувальниками, які до цього злетіли з аеродрому Оленья.

UPD 1:35 Кличко поінформував про підсумки першої хвилі ракетної атаки по столиці. За його словами, уламки впали у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах. Він також повідомив, що у Святошинському районі госпіталізували трирічну дитину.

UPD 1:50 КМДА повідомляє, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб, серед них дитина.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 24 квітня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101/555.