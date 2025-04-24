Крим під масованим обстрілом: Україна не зволікала з відповіддю на російську атаку

У Криму неспокійно

Поки росіяни запускають дрони та ракети по Україні, жителі окупованого Криму повідомляють про удар у відповідь. Місцеві джерела повідомляють про прольоти дронів та роботу ППО у різних містах півострова.

Як інформує Кримський вітер, вибухи були чутні в Севастополі, Сімферополі, Вірменську, Джанкої, Саках та Євпаторії. При цьому в мережі з’явилася інформація про те, що під ударом також можуть перебувати й низка російських областей.

Схоже, що в Криму росіяни підняли повітря авіацію на перехоплення українських безпілотників.

Також наголошувалося, що найімовірніше один із прильотів стався на аеродромі Кіровське, а всі військові частини Севастополя підняли по тривозі. Крім того, міст через Керченську протоку перекрили для руху.

Згідно з інформацією Dronebomber, російські моніторингові ресурси повідомили, що розліт дронів стався практично у всі напрямки, проте більшість все ж таки попрямувала у бік південних областей України.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 24 квітня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101/555.