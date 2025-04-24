Крым под массированным обстрелом: Украина не стала медлить с ответом на российскую атаку

В Крыму неспокойно

Пока россияне запускают дроны и ракеты по Украине, жители Крыма сообщают об ответном ударе. Местные источники сообщают о пролетах дронов и работе ПВО в разных городах полуострова.

Как информирует Крымский ветер, взрывы были слышны в Севастополе, Симферополе, Армянске, Джанкое, Саках и Евпатории. При этом, в сети появилась информация о том, что под ударом также могут находиться и ряд российских областей.

Похоже, что в Крыму россияне подняли в воздух авиацию на перехват украинских беспилотников.

Также отмечалось, что скорее всего один из прилетов произошел на аэродроме Кировское, а все воинские части Севастополя подняли по тревоге. Кроме того, мост через Керченский пролив перекрыли для движения.

Согласно информации Dronebomber, российские мониторинговые ресурсы сообщили, что разлет дронов произошел практически во все направления, однако большинство все же направилось в сторону южных областей Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 апреля российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101/555.