Киев под серьезной ракетной атакой: в городе пожары (обновлено)

Город попал под атаку дронов, а также крылатых и баллистических ракет

Российские оккупанты устроили ночной обстрел Украины, и впервые за долгое время помимо БПЛА к атаке присоединились крылатые ракеты. Похоже, что их основной целью являлся Киев.

Об этом информируют мониторинговые каналы. Тем временем городской глава Виталий Кличко уже сообщил, что ПВО работает по беспилотниках.

Согласно данным канала "Николаевский Ванек", по направлению Киева было зафиксировано около 5 крылатых ракет "Калибр", а также были произведены запуски баллистических ракет из Воронежской и Брянской областей.

Позже он добавил, что все крылатые ракеты, шедшие на столицу, были уничтожены. На фоне этого еще пара "Калибров" атаковала Харьков.

Сообщалось о падении обломков в разных районах и пожарах. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях. Кроме того, пока сохраняется угроза запусков ракет стратегическими бомбардировщиками, которые до этого взлетели с аэродрома Оленья.

UPD 1:35 Кличко проинформировал об итогах первой волны ракетной атаки по столице. По его словам, обломки упали в Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах. Он также сообщил, что в Святошинском районе госпитализировали трехлетнего ребенка.

UPD 1:50 КГГА сообщает, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек, среди них ребенок.

UPD 2:20 В Киеве уже 12 пострадавших, всех госпитализировали, сообщил Кличко.

UPD 2:40 Количество пострадавших увеличилось до 21, сообщил Кличко. Тем временем еще около 50 БПЛА остаются в воздушном пространстве Украины, а несколько бомбардировщиков летят на пусковые рубежи.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 апреля российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101/555.