Разрушенные дома, побитые машины и спасены иконы: последствия российской атаки по Киеву (фоторепортаж)

Люди спасались от взрывов и смерти

Атака России по Киеву произошла 24 апреля. В столице раздавались сильные взрывы, россияне били крылатыми ракетами, беспилотниками, а также ударили баллистикой.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия атаки. На кадрах заметно, что один из домов сильно пострадал из-за удара россиян.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Также во дворе, где произошел взрыв, повреждены машины. В квартирах выбиты окна.

Корреспондент "Телеграфа" показал, как спасатели доставали тела погибших и пострадавших под завалами. Жуткие кадры как из фильмов ужасов, но страшная реальность в которой живут украинцы уже 11 лет, 3 из которых в полномасштабной войне.

Люди вышли во двор, спасаясь от атаки в том, что было. С собой брали домашних животных.

На месте попадания работают спасатели и спецтехника, которая помогает разбирать завалы. На кадрах также заметно, что больше всего пострадали верхние этажи дома.

Ян Доброносов показал и картины, которые удалось спасти из дома, куда прилетела российская ракета. Щемящие кадры, как люди подходят рассмотреть, какие именно иконы изображены на мольбертах. О судьбе самого владельца пока неизвестно.

Добавим, что известно о 10 погибших и более 60 пострадавших. Цифры могут меняться – спасательные работы продолжаются.

Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Там зафиксировано возгорание и частичное разрушение жилого дома.

В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

По данным канала "Николаевский Ванек", по направлению Киева было зафиксировано около 5 крылатых ракет "Калибр", а также были осуществлены запуски баллистических ракет из Воронежской и Брянской областей.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101/555.