Майже пів сотні постраждалих, багато прильотів: як Харків пережив масований удар (фото)

Вони б'ють по мирному Харкову практично щодоби

Масований удар безпілотниками по Харкову росіяни влаштували пізно ввечері у вівторок, 29 квітня. Атака спричинила масштабні пожежі та руйнування, постраждало 45 людей, серед яких діти.

Серед постраждалих діти та вагітна жінка

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на ранок кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45 людей. Серед них — двоє дітей (5-річна дівчинка та 16-річний хлопець) і 24-річна вагітна жінка.

Відомості про постраждалих:

14 людей отримали поранення різного ступеня важкості

5 людей — шпиталізовано до лікарень

31 людина отримала гостру реакцію на стрес

Росіяни атакували житлові будинки

Як повідомив мар Харкова Ігор Терехов, ввечері у вівторок по Харкову було зафіксовано 16 ударів. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

Атака спричинила масштабні пожежі та руйнування

За даними ДСНС, через масований російський удар безпілотниками по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури. Також пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 26 квітня Росія також вдарила по Харкову безпілотниками. Під ударом опинився Шевченківський район обласного центру, постраждав 14-річний хлопчик.