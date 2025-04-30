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Хронологія війни – день 1162: росіяни тиснуть на фронті та б’ють по Харкову та Дніпру

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
1162 день війни Росії проти України Новина оновлена 30 квітня 2025, 05:04
1162 день війни Росії проти України

30 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1162 рік війни бої на фронті продовжуються з колишньою силою, а над Україною літають безпілотники.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1162 дні. Росіяни атакували українські позиції 125 разів минулої доби, а понад 50 бойових зіткнень сталося на Покровському напрямку. Гарячими також залишаються Лиманське та Курське.

Як проходить 1162-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К з ракетою "Кинджал". Щодо безпілотників – за даними моніторингу, три одиниці фіксувалося біля Харкова.

3:00 Нові групи російських безпілотників було зафіксовано на сході Харківської області

1:00 Через обстріл Харкова було пошкоджено дві лікарні

00:00 За даними мера Ігоря Терехова, 16 російських безпілотників атакували Харків, а кількість постраждалих досягла 39 людей.

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1159: удар по Костянтинівці та продовження боїв на Курщині

З ситуацією в Україні 28 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1160: атака "шахедів" на Черкаси та "нове перемир’я" Путіна

Про новини та події 29 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1161: бої на фронті не вщухають, а над Україною літають безпілотники

Теги:
#Україна #Росія #Війна