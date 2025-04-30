Хронология войны – день 1162: россияне давят на фронте и бьют по Харькову и Днепру

30 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1162 день войны бои на фронте продолжаются с прежней силой, а над Украиной летают беспилотники

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1162 дня. Россияне атаковали украинские позиции 125 раз за прошедшие сутки, а более 50 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Горячими также остаются Лиманское и Курское.

Как проходит 1162-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Что касается беспилотников – по данным мониторинга, три единицы фиксировались возле Харькова.

3:00 Новые группы российских беспилотников были зафиксированы на востоке Харьковской области

1:00 Из-за обстрела Харькова были повреждены две больницы

00:00 По данным мэра Игоря Терехова, 16 российских беспилотников атаковали Харьков, а количество пострадавших достигло 39 человек.

О том, что происходило 27 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1159: удар по Константиновке и продолжение боев на Курщине

С ситуацией в Украине 28 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1160: атака "шахедов" на Черкассы и "новое перемирие" Путина

О новостях и событиях 29 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1161: бои на фронте не утихают, а над Украиной летают беспилотники