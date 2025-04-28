Хронология войны – день 1160: россияне запускают шахеды и пытаются выбить ВСУ из Курщины

28 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1160 день войны россияне не сбавляю обороты на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1160 дней. Количество боев на фронте за предыдущие сутки вновь превысило 120, даже несмотря на громкий шум о приближении прекращения огня. Основным направлением для россиян остается Покровское, где произошло более 40 боевых столкновений, еще по 20 зафиксировано на Лиманском и Курском.

Как проходит 1160-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Северной Корее впервые официально подтвердили, что отправляли войска в Курскую область воевать против Украины. Там назвали это "священной миссией".

00:00 Премьер Денис Шмыгаль предложил США ввести специальные пошлины на импорт российских товаров. Средства должны попасть в специальный фонд, из которого будут восстанавливать Украину.

С ситуацией в Украине 25 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1157: визит Уиткоффа к Путину и ликвидация российского генерала

О новостях и событиях 26 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1158: встреча Зеленского и Трампа и продвижение россиян в Курской области

О том, что происходило 27 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1159: удар по Константиновке и продолжение боев на Курщине