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Под утро Россия массированно атаковала Харьков. Горит один из самых больших рынков (фото)

Автор
Елена Руденко
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Харьков снова был под ударом Новость обновлена 06 мая 2025, 06:49
Харьков снова был под ударом. Фото Коллаж "Телеграф"

Российская армия регулярно бьет по городу

Взрывы в Харькове раздались на рассвете во вторник, 6 мая. Два часа россияне атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. За это время было зафиксировано 20 попаданий по городу. По состоянию на 6 часов утра известно о двух пострадавших. После последнего удара вражеского беспилотника возник пожар на одном из самых больших рынков города.

Обновлено 6:50 Число пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до четырех человек. 59-летний и 44-летний мужчины подверглись острой реакции на стресс, — Синегубов.

"Под ударами были четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный", — написал мэр.

Вскоре он уточнил, что Харьков ночью пережил 20 ударов "Шахедами". Под ударами находились восемь локаций в четырех районах города.

О последствиях атаки от ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о предварительных последствиях вражеского обстрела. По его данным, предварительно известно о двух пострадавших: острую реакцию на стресс получили 71-летний мужчина и 52-летняя женщина.

  • Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.
  • Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль. Еще один беспилотник попал в землю. Поврежден жилой дом.
  • Киевский р-н. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
  • Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 мая россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками с термобарическими боевыми частями. Такие боеприпасы создают мощнейшую взрывную волну и высокотемпературное пламя, чтобы сделать разрушение еще более масштабными.

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#Харьков #Война #Последствия #Атака #Беспилотники