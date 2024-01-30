Росіяни різко скоротили кількість атак на одній із гарячих ділянок: що відбувається на фронтах (карта)

Ворог не рахується із втратами

Триває 706-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 29 січня на фронті сталося 70 бойових зіткнень. Найсильніше ворог тисне під Авдіївкою, а ось під Мар’їнкою інтенсивність боїв знизилася.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога. Бої йшли біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів. Це сталося в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки. Ворог атакував біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші воїни тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, За добу 29 січня було відбито 16 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За добу там було відбито 8 атак. Варто зазначити, що росіяни різко скоротили кількість атак під Мар’їнкою. Для порівняння, за добу 28 січня їх було 22.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога. Бої точилися в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки росіян. Вони атакували на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує намагатися вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмових дій.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 30 січня Росія та окупований Крим зазнали масштабної атаки дронами. У міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищили та перехопили 21 безпілотник, назвавши їх "українськими".