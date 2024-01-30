Росіяни різко скоротили кількість атак на одній із гарячих ділянок: що відбувається на фронтах (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ворог не рахується із втратами
Триває 706-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 29 січня на фронті сталося 70 бойових зіткнень. Найсильніше ворог тисне під Авдіївкою, а ось під Мар’їнкою інтенсивність боїв знизилася.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога. Бої йшли біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів. Це сталося в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки. Ворог атакував біля Богданівки та Іванівського Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші воїни тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, За добу 29 січня було відбито 16 атак окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За добу там було відбито 8 атак. Варто зазначити, що росіяни різко скоротили кількість атак під Мар’їнкою. Для порівняння, за добу 28 січня їх було 22.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога. Бої точилися в районі Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки росіян. Вони атакували на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує намагатися вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмових дій.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 30 січня Росія та окупований Крим зазнали масштабної атаки дронами. У міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищили та перехопили 21 безпілотник, назвавши їх "українськими".