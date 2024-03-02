На фронте впервые заметили редкую британскую технику: что о ней известно (фото)

Ранее не было информации об использовании ВСУ таких машин

Австралия поставила Вооруженным силам Украины 14 машин специального назначения HMT Extenda Mk 2. Эти машины используются также британской армией, где они называются Coyote.

Об этом сообщает портал Army Recognition. Отмечается, что в социальных сетях была обнародована фотография одной из таких машин, которую якобы бойцы ВСУ оставили в Авдеевке.

Тактическая машина поддержки Coyote построена на шасси HMT 600 6x6, разработанном британской компанией Supacat. Вес машины составляет около 10,5 тонны. Основной функцией Coyote является облегчение транспортировки припасов и оборудования по сложным местностям, грузоподъемность которого составляет 1,5 тонны для таких целей.

HMT Extenda Mk 2, которую якобы оставили в Авдеевке

Машина оснащена местами для водителя и трех бойцов. Также она способна буксировать лёгкие артиллерийские установки. Места двух членов экипажа оборудованы вооружением, таким как 12.7 мм и 7.62 мм пулеметы и 40 мм автоматический гранатомет. Также возможна установка дистанционно управляемой турели, включая ПТУР Javelin.

В базовом варианте на Extenda не устанавливается баллистическая защита, хотя такой комплект разработан. Он обеспечивает защиту от мин, огня стрелкового оружия и обломков артиллерийских снарядов. Автомобиль также снабжен дымовыми гранатометами.

Издание отметило, что с июня 2022 Австралия поставила Украине 56 бронетранспортеров M113AS4, а еще 28 было запланировано поставить в июне 2023 года. Это включало в себя варианты бронированной транспортной машины M113AS4, транспортные средства, 120 транспортных средств Bushmaster Protected Mobility Vehicles.

Пакет помощи также включал 14 машин специального назначения и 28 бронированных военных грузовиков RMMV HX 40M с 14 прицепами, доставленными в июне 2023 года. Кроме того, Австралия поставила 6 155-мм буксируемых артиллерийских установок M777 в апреле 2022 года.

Напомним, посол Украины Василий Мирошниченко на презентации для чиновников Министерства обороны Австралии заявил, что наша страна ожидает изменения подхода Австралии к оказанию военной помощи Украине. По его словам, украинская армия нуждается в танках, поэтому Украина была бы рада, если Австралия согласится передать старые танки Abrams, которые планируется заменить новой версией.