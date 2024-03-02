На фронті вперше помітили рідкісну британську техніку: що про неї відомо (фото)

Раніше не було інформації про використання ЗСУ таких машин

Австралія поставила Збройним силам України 14 машин спеціального призначення HMT Extenda Mk 2. Ці машини також використовуються британською армією, де вони називаються Coyote.

Про це повідомляє портал Army Recognition. Зазначається, що у соціальних мережах було оприлюднено фото однієї з таких машин, яку начебто бійці ЗСУ залишили в Авдіївці.

Тактична машина підтримки Coyote побудована на шасі HMT 600 6×6, розробленому британською компанією Supacat. Вага машини складає приблизно 10,5 тонни. Основною функцією Coyote є полегшення транспортування припасів і обладнання по складних місцевостях, його вантажопідйомність становить 1,5 тонни для таких цілей.

HMT Extenda Mk 2, яку начебто залишили в Авдіївці

Машина оснащений місцями для водія та трьох бійців. Також вона здатна буксирувати легкі артилерійські установки. Місця двох членів екіпажу обладнані озброєнням, таким як 12.7 мм та 7.62 мм кулемети та 40-мм автоматичний гранатомет. Також можливе встановлення дистанційно керованої турелі, включаючи ПТУР Javelin.

У базовому варіанті на Extenda не встановлюється балістичний захист, хоча такий комплект розроблено. Він забезпечує захист від мін, вогню стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Автомобіль також оснащений димовими гранатометами.

Видання зазначило, що з червня 2022 року Австралія поставила Україні 56 бронетранспортерів M113AS4, а ще 28 було заплановано поставити в червні 2023 року. Це включало варіанти броньованої транспортної машини M113AS4, транспортні засоби, 120 транспортних засобів Bushmaster Protected Mobility Vehicles.

Пакет допомоги також включав 14 машин спеціального призначення та 28 броньованих військових вантажівок RMMV HX 40M з 14 причепами, доставлених у червні 2023 року. Крім того, Австралія поставила 6 155-мм буксируваних артилерійських установок M777 у квітні 2022 року.

Нагадаємо, посол України Василь Мірошниченко на презентації для чиновників Міністерства оборони Австралії заявив, що наша країна чекає на зміну підходу Австралії до надання військової допомоги Україні. За його словами, українська армія потребує танків, тому Україна була б рада, якщо Австралія погодиться передати старі танки Abrams, які планується замінити на новішу версію.