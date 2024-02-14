Новий російський наступ неминучий: генерал з Австралії назвав напрямки на фронті

Російські штурми переважно концентруватимуться на сході

Новий наступ країни-агресорки Росії на Україну неминучий. Окупаційна армія піде штурмом на Донбасі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці та військовий стратег Мік Раян. Він часто бував в Україні.

"Гадаю, Путін дійсно може скористатися моментом поєднання військової та політичної нестабільності в Україні, хоча таку можливість легко переоцінити, адже ваша країна не раз демонструвала надзвичайну стійкість і єдність", — сказав Раян.

За його словами, дефіцит артилерійських боєприпасів надзвичайно важлива проблема як і потенційний брак засобів перехоплення — найголовніші проблеми для ЗСУ.

"По-друге — нестача людей — законопроєкт про мобілізацію все ще розглядається парламентом. Колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний давав зрозуміти, що потрібна мобілізація до 500 тисяч осіб, аби дати військам на передовій перерву для ротації для формування нових сил", — додав Раян.

Він вважає, що враховуючи усі чинники, протягом наступних декількох місяців станеться більший російський наступ.

"Росіяни не так дбають про своїх людей, як Україна. Вони будуть раді кинути більше солдатів у "м’ясорубку", якщо це означатиме захоплення територій і водночас шкоду іміджу уряду України перед народом і міжнародною спільнотою", — додав генерал.

Також він сказав, що одним із ключових напрямків для штурму військ РФ буде Куп'янський. Хоча, як вважає, саме Донецька і Луганська області є дуже важливими цілями для росіян.

"Це два райони, на яких вони зосереджували свої сили протягом останнього десятиліття. Це області, які знаходяться поблизу російського кордону, безумовно, там набагато простіше організувати матеріально-технічне забезпечення для наступальних операцій. Вони волітимуть захопити нові позиції та просунутися до ділянок, які легше захищати", — сказав Раян.

Генерал зазначив, що російські штурми переважно концентруватимуться на сході, але атаки триватимуть і на півдні.

"Зараз це, як ви знаєте, відбувається в районі Роботиного, і там, де ЗСУ мають невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області", — резюмував Раян.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач Олександр Сирський розповів скільки триває наступ росіян на фронті. Окупанти штурмують українські позиції зранку і до ночі.