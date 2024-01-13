Росіяни все частіше застосовують на фронті бойові отруйні гази: подробиці від ЗСУ

Речовини подразнювальної дії "доставляють" різними снарядами

Російська армія все частіше застосовує на фронті боєприпаси з отруйними хімічними речовинами, які почали активно використовувати з грудня, і ця динаміка зростає. Кожного дня фіксується до 10 таких випадків, а загалом за січень 2024 року вже відомо про 51 застосування бойових отруйних газів окупантами проти Сил оборони.

Про це Генеральний штаб України повідомляє у Фейсбуці. Загальна кількість випадків застосування заборонених боєприпасів досягла 626.

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У Генштабі також пояснили, як саме окупанти застосовують бойові отруйні гази. Вони це роблять різними способами, зокрема і з використанням дронів.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте, застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS", — йдеться у повідомленні.

З 626 випадків на цей момент лише 36 було задокументовано. Групи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) будуть проводити слідчі дії в рамках кримінального провадження.

Зазначимо, що Конвенція ООН про хімічну зброю забороняє використання будь-яких отруйних речовин під час бойових дій. Застосовуючи їх, РФ в черговий раз порушує міжнародні норми.

Раніше "Телеграф" писав про використання ворогом аерозольної гранати К-51. Це радянська розробка, що містить у корпусі речовину подразнювальної дії. Зазвичай такі гранати ворог скидає на позиції Сил оборони з дронів.