Росіяни вчергове розстріляли групу полонених українських військових (фото 18+)

Росіяни вкотре показали світові свою жорстокість

Російські військові розстріляли ще п'ятьох полонених захисників України. Цього разу росіяни стратили українських військових неподалік Вугледара. За даними слідства, трагедія сталася 2 жовтня 2024 року під час штурму позицій ЗСУ.

Військовослужбовці РФ захопили беззбройних українських бійців, одного з яких стратили у лісосмузі, а решту чотирьох вивели на дорогу та розстріляли. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці зс рф здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу м. Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", — йдеться у повідомлені.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Справу відкрито за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили у відомстві.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни стратили двох бійців ЗСУ. Це сталося на початку листопада в Покровському районі Донецької області.