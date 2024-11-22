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Росіяни вчергове розстріляли групу полонених українських військових (фото 18+)

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Російські військові Новина оновлена 22 листопада 2024, 18:46
Російські військові. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни вкотре показали світові свою жорстокість

Російські військові розстріляли ще п'ятьох полонених захисників України. Цього разу росіяни стратили українських військових неподалік Вугледара. За даними слідства, трагедія сталася 2 жовтня 2024 року під час штурму позицій ЗСУ.

Військовослужбовці РФ захопили беззбройних українських бійців, одного з яких стратили у лісосмузі, а решту чотирьох вивели на дорогу та розстріляли. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці зс рф здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу м. Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", — йдеться у повідомлені.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Справу відкрито за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили у відомстві.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни стратили двох бійців ЗСУ. Це сталося на початку листопада в Покровському районі Донецької області.

Теги:
#Розстріл #Полонені #Армія РФ