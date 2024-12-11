Сколько украинских пленных расстреляли россияне за 2024 год: Лубинец назвал ужасную цифру

Разведывательные и правоохранительные органы Украины подтверждают информацию о нарушении россиянами прав военнопленных

В течение 2024 удалось верифицировать и официально подтвердить расстрелы не менее 109 украинских военнопленных российскими оккупантами. Реальная цифра расстрелов может быть больше, поскольку не все удается верифицировать и зафиксировать официально, с доказательствами.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что за предыдущие два года войны было зафиксировано 177 таких случаев.

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных", – сказал он.

Кроме того, Лубинец отметил, что разведывательные и правоохранительные органы Украины подтверждают информацию о нарушении россиянами прав военнопленных. Публично продемонстрировать эти доказательства по ряду причин невозможно.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать – мы это делаем", – отметил Лубинец.

Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры снова расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Также 28 ноября стало известно, что на Покровском направлении были расстреляны украинские военнопленные.