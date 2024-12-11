Скільки українських полонених розстріляли росіяни протягом 2024 року: Лубінець назвав жахливу цифру

Розвідувальні та правоохоронні органи України підтверджують інформацію про порушення росіянами прав військовополонених

Протягом 2024 року вдалося верифікувати та офіційно підтвердити розстріли щонайменше 109 українських військовополонених російськими окупантами. Реальна цифра розстрілів може бути більшою, оскільки не все вдається верифікувати та зафіксувати офіційно, з доказами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що за попередні два роки війни було зафіксовано 177 таких випадків.

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених", – сказав він.

Окрім цього, Лубінець зазначив, що розвідувальні та правоохоронні органи України підтверджують інформацію про порушення росіянами прав військовополонених. Публічно продемонструвати ці докази з низки причин неможливо.

"На жаль, я не міг виходити та публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати – ми це робимо", – відзначив Лубінець.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця. Також 28 листопада, стало відомо, що на Покровському напрямку було розстріляно українських військовополонених.