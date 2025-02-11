"Будьте жорстокими": як Росія узаконила тортури військовополонених

Катування санкціонував Кремль на початку вторгнення

З перших тижнів війни керівництво російських в'язниць з дозволу Кремля санкціонувало катування українських військовополонених. У березні 2022 року тодішній (пішов у відставку у листопаді 2024) генерал-майор Ігор Потапенко, керівник пенітенціарної служби Санкт-Петербурга, видав наказ спецпідрозділам щодо поводження з українськими полоненими.

Він скасував усі обмеження на застосування сили та вимогу використання натільних камер охоронцями. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Аналогічні розпорядження отримали в'язниці по всій території РФ – від Бурятії до Пскова. Адміністраціям наказали звільнити цілі поверхи та корпуси для утримання українських військовополонених.

"Будьте жорстокими, не жалійте їх", — говорив генерал-майор Потапенко своїм підлеглим. За свідченнями колишніх охоронців та правозахисників, до полонених застосовували електрошокери, систематичні побиття та відмовляли в медичній допомозі. Це призводило до важких травм та ампутацій.

Генерал-майор Ігор Потапенко

Ігор Потапенко — радянський та російський військовий та державний діяч, народився 16 травня 1967 року в місті Шостка Сумської області. Після закінчення Суворовського училища та Орловського вищого військового командного училища зв'язку КГБ СРСР він побудував кар'єру в системі виконання покарань, дослужившись до звання генерал-майора внутрішньої служби та обіймаючи керівні посади в УФСІН по Воронезькій області, а згодом у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. За свою службу був відзначений численними державними нагородами, включаючи Ордени Мужності та Дружби.

Мапа тюрем, де тримають українських військовополонених

Павло Афісов, 25-річний український військовий, який потрапив у полон у Маріуполі, провів у російських в'язницях 2,5 роки. У тверській в'язниці його роздягли, катували електрошокером та змушували співати російський гімн. Коли чоловік заявив, що не знає тексту, його побили кийками.

За даними правозахисної організації Gulagu.net, метою тортур було зламати волю полонених та зробити їх більш піддатливими під час допитів.

Раніше "Телеграф" також писав, як росіяни знущаються з військовополонених. "Їх злило, що я не кричав від болю", — казав український військовий, який пройшов російський полон.