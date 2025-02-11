"Будьте жестокими": как Россия узаконила пытки военнопленных

Пытки санкционировал Кремль в начале вторжения

С первых недель войны руководство российских тюрем с разрешения Кремля санкционировало пытки украинских военнопленных. В марте 2022 года генерал-майор Игорь Потапенко, руководитель пенитенциарной службы Санкт-Петербурга, издал приказ спецподразделениям об обращении с украинскими пленными.

Он отменил все ограничения на применение силы и требование использования нательных камер охранниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Аналогичные предписания получили тюрьмы по всей территории РФ – от Бурятии до Пскова. Администрациям приказали освободить целые этажи и корпуса для содержания украинских военнопленных.

"Будьте жестокими, не жалейте их", — говорил генерал-майор Потапенко своим подчиненным. По свидетельствам бывших охранников и правозащитников, пленные применяли электрошокеры, систематические избиения и отказывали в медицинской помощи. Это приводило к тяжелым травмам и ампутациям.

Павел Афисов, 25-летний украинский военный, попавший в плен в Мариуполе, провел в российских тюрьмах 2,5 года. В тверской тюрьме его раздели, пытали электрошокером и заставляли петь русский гимн. Когда мужчина заявил, что не знает текста, его избили дубинками.

По данным правозащитной организации Gulagu.net, целью пыток было сломать волю пленных и сделать их более податливыми во время допросов.

Ранее "Телеграф" также писал, как россияне издеваются над военнопленными. "Их злило, что я не кричал от боли", — говорил украинский военный, прошедший российский плен.