В ЦРУ оценили потери России на фронте: цифра отличается от Генштаба

Помимо живой жилы враг также теряет огромное количество техники

С начала полномасштабной войны в Украине, согласно подсчетам ЦРУ, российские оккупанты потеряли более 300 тысяч человек. Также оккупанты лишились большого количества техники.

Об этом в колонке в журнале Foreign Affairs рассказал глава американского ведомства Уильям Бернс. По его словам, речь идет о потерях в 315 тысяч человек убитыми и ранеными.

Вместе с тем повреждено и полностью уничтожено огромное количество техники врага. Отмечается, что у противника нет уже две трети довоенных танковых запасов России.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 января, потери среди российских захватчиков составляют более 385 тысячи. И только за последние сутки было ликвидировано больше тысячи оккупантов. Важно отметить, что Генштаб оценивает общие потери, то есть, в счет идут и ликвидированные и раненые.

Ранее экс-министр обороны Андрей Загороднюка объяснял, что данные иностранных разведок не могут быть точнее украинских.

"Их данные не могут быть точнее наших, потому что у них нет информации из подразделений", — отмечает он.

Кроме того, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что такая же схема работает и с потерями техники.

"Аналогичную схему мы можем видеть по фиксации потерь в технике. На Западе фиксируются документально подтвержденные потери. А также находящиеся на временно оккупированной территории. Или те, что оккупанты эвакуировали на ремонтные базы и заводы в Россию. А это тысячи единиц техники", – говорит эксперт.

Уильям Бернс также обратил внимание на то, что программа военной модернизации Владимира Путина, которая расхваливалась годами, не показала желаемого для РФ результата. Глава ЦРУ добавил, что это прямой результат "доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленный поддержкой Запада".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года Украина поставила рекорд по уничтожению техники российских захватчиков. За все время полномасштабной войны не было еще таких показателей.