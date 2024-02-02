"Могли б самі почати": у США резонно відповіли на заяви Путіна про демілітаризовану зону

Путін неодноразово давав зрозуміти, що не залишив своєї ідеї завоювати Україну

Державний департамент Сполучених Штатів Америки відреагував на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити "демілітаризовану зону" між Росією та Україною. Для цього РФ слід демілітаризувати окуповані території України.

Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу, пише "Європейська правда". Він наголосив, що мати демілітаризовану зону вкрай важко, коли на українській стороні кордону продовжують діяти російські військові.

"Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України", — зазначив він.

Водночас речник нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що не залишив своєї ідеї завоювати Україну.

"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена у демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська", — підсумував Міллер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін назвав Донбас історичними територіями РФ і заявив, що у війні винна Україна.