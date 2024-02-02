Хай Путін навіть не сподівається: Макрон виключив будь-яку "втому від України"

Україна отримає від ЄС гроші для економіки та зброю для знищення російських терористів.

Європейський Союз 1 лютого ухвалив надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Це рішення надсилає Кремлю та російському диктатору Володимиру Путіну надчіткий сигнал про те, що Європа не "втомилася" допомагати Україні, і що диктатор може на таке навіть не розраховувати.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції у Брюсселі 1 лютого, повідомляє інформаційне агентство "Укрінформ". За його словами, ЄС направив Путіну дуже чітке послання.

"Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України", – зазначив він.

Макрон нагадав, що ухвалене рішення надає Україні не тільки довгострокову фінансову та економічну підтримку, яка дозволить функціонувати українській економіці. Україна також отримає зброю, яка допоможе знищити російських окупантів.

"Щодо військової підтримки, то країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання. Франція надає військову техніку, що може мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети для протиповітряної оборони та артилерійські системи", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", 1 лютого саміт ЄС затвердив довгострокову програму бюджетної допомоги Україні, яку раніше хотів заблокувати прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Її сума складає 50 мільярдів євро.