Пусть Путин даже не надеется: Макрон исключил любую "усталость от Украины"

Украина получит от ЕС деньги для экономики и оружие для уничтожения российских террористов.

Европейский Союз 1 февраля одобрил предоставление Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Это решение посылает Кремлю и российскому диктатору Владимиру Путину сверхчеткий сигнал о том, что Европа не "устала" помогать Украине, и что диктатор может на такое даже не рассчитывать.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе 1 февраля, сообщает информационное агентство "Укринформ". По его словам, ЕС направил Путину очень четкое послание.

"России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины", — отметил он.

Макрон напомнил, что принятое решение оказывает Украине не только долгосрочную финансовую и экономическую поддержку, которая позволит функционировать украинской экономике. Украина также получит оружие, которое поможет уничтожить российских оккупантов.

"Что касается военной поддержки, то страны Европы берут на себя двусторонние обязательства. Франция предоставляет военную технику, которая может иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты для противовоздушной обороны и артиллерийские системы", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", 1 февраля саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, которую раньше хотел заблокировать премьер Венгрии Виктор Орбан. Ее сумма составляет 50 млрд евро.