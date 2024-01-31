Сам вже не виграє: стало відомо, на які хитрощі пішли окупанти перед виборами Путіна

Центр нацспротиву настійно рекомендує ухилятися від участі у псевдовиборах

На тимчасово окупованих російськими терористами територіях Запорізької области почали "реєструвати" так званих "виборців" на нелегітимні "вибори президента РФ". Через цю "реєстрацію" російські окупанти готують грунт для масових фальсифікацій під час "волевиявлення"; безпосередньо самі "вибори" заплановані на 17 березня 2024 року.

Про це повідомив Центр національного спротиву. За даними ЦНС, мова йде про тих, хто планує голосувати на цих "виборах" за межами свого регіону.

Росіяни, намагаючись виконати завдання Кремля та підвищити явку на "вибори", реєструють у списках "виборців" так званих "гастролерів". Це люди, які нібито приїдуть на ТОТ голосувати з інших територій.

Також терористи активно реєструють "мертві души", які будуть нібито "голосувати" на псевдовиборах. Таким чином росіяни планують продемонструвати "легальність" так званих "виборів" та "намалювати" видимість явки у щонайменше 80% зареєстрованих.

У Центрі національного спротиву настійно рекомендують уникати цих "виборів", не голосувати на них та не відчиняти двері росіянам, які у день "голосування" будуть обходити домівки з вимогою заповнювати бюлетені. Також у ЦНС закликають повідомляти в бот про колаборантів, які будуть допомагати терористам проводити псевдовибори.

Як раніше писав "Телеграф", в грудні 2023 року в Росії все ж ухвалили рішення про проведення виборів президента на території тимчасово окупованих областей України, які окупанти вважають своїми територіями. Відповідне рішення ухвалив російський Центральний виборчий комітет. Російський диктатор Володимир Путін планує балотуватися на чергові шість років при владі.