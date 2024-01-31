Сам уже не выиграет: стало известно, на какие уловки пошли оккупанты перед выборами Путина

Центр нацсопротивления настоятельно рекомендует уклоняться от участия в псевдовыборах

На временно оккупированных российскими террористами территориях Запорожской области начали "регистрировать" так называемых "избирателей" на нелегитимные "выборы президента РФ". При помощи этой "регистрации" российские оккупанты готовят почву для массовых фальсификаций во время "волеизъявления"; непосредственно сами выборы запланированы на 17 марта 2024 года.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, речь идет о тех, кто планирует голосовать на этих выборах за пределами своего региона.

Россияне, пытаясь выполнить задачу Кремля и повысить явку на "выборы", регистрируют в списках "избирателей" так называемых "гастролеров". Это люди, которые якобы приедут на ВОТ голосовать с других территорий.

Также террористы активно регистрируют "мертвые души", которые будут "голосовать" на псевдовыборах. Таким образом, россияне планируют продемонстрировать "легальность" так называемых "выборов" и "нарисовать" видимость явки по меньшей мере 80% зарегистрированных.

В Центре национального сопротивления настоятельно рекомендуют избегать этих "выборов", не голосовать на них и не открывать двери россиянам, которые в день "голосования" будут обходить дома с требованием заполнять бюллетени. Также в ЦНС призывают сообщать в бот о коллаборантах, которые будут помогать террористам проводить псевдовыборы.

Как ранее писал "Телеграф", в декабре 2023 года в России все же приняли решение о проведении выборов президента на территории временно оккупированных областей Украины, которые оккупанты считают своими территориями. Соответствующее решение было принято российским Центральным избирательным комитетом. Российский диктатор Владимир Путин планирует баллотироваться на очередные шесть лет у власти.