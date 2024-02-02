"Могли бы сами начать": в США резонно ответили на заявления Путина о демилитаризованной зоне

Путин неоднократно давал понять, что не оставил своей идеи завоевать Украину

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отреагировал на идею российского диктатора Владимира путина создать "демилитаризованную зону" между Россией и Украиной. Для этого РФ следует демилитаризовать оккупированные территории Украины.

Об этом сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, пишет "Европейская правда". Он подчеркнул, что иметь демилитаризованную зону крайне трудно, когда на украинской стороне границы продолжают действовать российские военные.

"Я пытаюсь понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины", — отметил он.

Вместе с тем спикер напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что не оставил своей идеи завоевать Украину.

"Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска", — подытожил Миллер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин назвал Донбасс историческими территориями РФ и заявил, что в войне виновата Украина.